Guaraní

Jorge Morel seguirá su carrera en Turquía

Jorge Morel, central aurinegro, se sumará en las próximas horas al Adana Demirspor Kulubu de Turquía, en un préstamo hasta junio con opción a compra en julio.

Emilio Daher, presidente de Guaraní, expresó al Extra de FALG detalles del traspaso: “Estábamos con la posibilidad de transferirlo a Rusia y quedamos con la posibilidad de Turquía. Primó lo económico, el préstamo es por cinco meses; en julio se tiene que recibir la opción, es más ventajosa que otros clubes”.

Además Daher confirmó que contratarán al lateral zurdo Walter Clar, como última incorporación; no sumarán un central ante salida de Morel.



Tacuary

Presentan a Paredes y se integra Lugano

Carlos Humberto Paredes (foto) fue presentado como nuevo entrenador de Tacuary, y no ocultó su felicidad ante el reto que tiene en Barrio Jara.

“Todos estamos como un chico con auto nuevo y un pasaje a Disney. No hay mejor inicio que enfrentar al último campeón”, dijo Paredes sobre su debut que será el domingo, a las 20:00, ante Olimpia.

Además, ayer se sumó al plantel el lateral uruguayo Nicolás Lugano, de 22 años, hijo del ex defensor central charrúa Diego Lugano, de pasado en Cerro Porteño.



Libertad

En busca de mayor contundencia ofensiva

Libertad, único líder del torneo Apertura, apuntará a mejorar sus números en cuanto a definición frente al arco rival.

Daniel Garnero, su entrenador, apuntó como máxima a mejorar: “Seguir insistiendo, dominando, buscaremos mayor efectividad para así terminar los partidos más cómodos”.

Lo que se viene es Sportivo Luqueño, el viernes a las 20:00 de local, donde Garnero deberá ver el grado de la molestia muscular de Santa Cruz y el reemplazante para el expulsado Alexander Barboza.