Fútbol femenino

Empate y goleada en prosecución de la ronda

Sol de América y Tacuary igualaron en Villa Elisa 0-0, mientras que Nacional/Humaitá derrotó 6-0 a General Caballero JLM en Ciudad del Este por la décima fecha del torneo Clausura del fútbol femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Hoy prosigue la ronda con los duelos en el Parque Guasu (09:30): Guaraní vs. Guaireña y Resistencia vs. Olimpia y en el R.I. 3 Corrales (10:00): Gral. vs. Nacional.

Mañana cierran: Cerro Porteño vs. Libertad/Limpeño (10:00 Parque Azulgrana).