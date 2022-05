Nacional

Sarabia remarca mucha desatención

Pedro Sarabia, DT de Nacional, apuntó en FALG acerca de la derrota frente a General y fue duro con las críticas a su equipo: “Nos está costando mantener la regularidad en el global y cerrar el partido, estamos cometiendo desatenciones porque en cada partido nos están sancionando penales estúpidos”.

El DT agregó: “Tenemos que corregir esos errores, porque nos está costando luego en el marcador, que nos llevan a perder puntos vitales”. Con respecto a los altibajos en el torneo, Sarabia puntualizó: “Tratamos de darle orden táctico al equipo, en los primeros partidos se consiguió eso, y con la confianza que se tomó hizo que caiga un poco en esa disciplina táctica”.







General Caballero

Theiler asegura que ganaron a gran rival

Luciano Theiler, entrenador de General Caballero, en charla con FALG, refirió acerca del triunfo 2-1 de su equipo frente a Nacional.

“Trabajamos mucho para llegar a obtener este triunfo, pero no se estaba dando. Le ganamos a un gran rival como lo es Nacional”, valoró el DT, tras conseguir su primera victoria.

El estratega además puntualizó: “Teníamos la experiencia de no poder sostener el 2-0 como lo fue ante Olimpia, pero se pudieron corregir esos errores para poder sacar adelante el juego”. Adelantó acerca del juego por Sudamericana vs. Ceará el martes: “Vamos a llevar a chicos para medir a Ceará en el Brasil, para ir fogueándolos”.