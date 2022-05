Sol de América

Ayala critica falta de criterio del árbitro

Celso Ayala, el DT de Sol de América, en charla con se refirió sobre la polémica jugada entre el arquero Olveira (de Olimpia) y el defensor Jacquet (Sol): “Hay problemas de criterio. Nosotros analizamos la jugada, el árbitro cobró falta y no posición adelantada. No fue falta. Sigue la injusticia a favor de los de siempre”, señaló El Chito sobre el juez Carlos Paul Benítez.



Guaireña FC

Duarte resalta el punto en duro terreno

“Me gustó ver a Guaireña siendo protagonista, como siempre. Es bueno sumar un punto ante un equipo muy fuerte en un escenario muy difícil”, reveló Troadio Duarte en conversación por Radio Monumental (1080 AM), en , tras la igualdad 0-0 ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla. Confesó además que su equipo está enfocado en Resistencia, su rival de la fecha 16.