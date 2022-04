Guaraní

Bareiro apunta a seguir en la racha

Una victoria cambia el ánimo y así lo expresó ayer el delantero de Guaraní Sergio Bareiro, en conferencia.

“El triunfo (2-1 vs. Guaireña) sirve demasiado a los jugadores en lo emocional”, dijo el delantero y luego contó su relación con Fernando Fernández en el ataque. “Me sentí muy bien jugando con Queso; es un delantero que te habla mucho y está siempre para apoyarte”. Ante Sol, Bareiro fue claro: “Se viene un partido muy difícil”.



General Caballero JLM

Falta de eficacia le pesó en la Copa

Luciano Theiler, entrenador de General Caballero, analizó la caída 0-2 por la Sudamericana ante Ceará de Brasil, que lo dejó eliminado del torneo: “Siendo más protagonistas con la pelota, encontraron el gol, el partido se nos puso cuesta arriba, no tuvimos situaciones con mucha claridad pero no pudimos ser eficaces a la hora de finalizar”, apuntó el DT argentino en FALG (1080 AM). Sumó su segundo partido dirigido, con 2 caídas.