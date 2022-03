12 de Octubre

Segunda práctica de Órteman en Itauguá

Sergio Daniel Órteman tomó las riendas del 12 de Octubre y ayer realizó su segunda jornada de entrenamiento con la plantilla principal en la cancha auxiliar del estadio Luis Salinas, con vistas a la jornada 8, donde el equipo tendrá que visitar a Cerro Porteño en La Nueva Olla.

El DT uruguayo mencionó en diálogo con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM que "es un desafío importante, hablamos con el presidente (Édgar Monges) y tenemos los objetivos altos de volver a jugar una copa internacional".

Los tejedores están décimos en la clasificación del Apertura con seis puntos; producto de una victoria, tres empates y tres derrotas; con siete goles a favor y 14 en contra. El “12” arrastra una racha de cuatro partidos sin conocer victorias, la última se dio en la fecha 3 ante Sportivo Ameliano (por 2-1), el 17 de febrero.





Tacuary

El 2° triunfo al hilo que le da oxígeno

Tacuary fue uno de los equipos que dio la nota en la fecha 7 y consiguió su segunda victoria en el Apertura, a costa del alicaído Nacional. Antes venció a Ameliano 2-0. El equipo de Barrio Jara respira y toma oxígeno en el promedio, lo que más le preocupa en el inicio de temporada. Los dirigidos por Robert Pereira aprovecharon su gran primer tiempo para asegurarse la victoria con el doblete de Lucas Sanabria y sostenerlo en la segunda etapa. Sanabria, el joven mediocampista zurdo, está a préstamo proveniente de Libertad. Ayer, el plantel se movilizó en la cancha de General Díaz, pensando en su próximo duelo por el Apertura ante Guaraní, enfrentamiento que se disputará en el estadio Rogelio S. Livieres. El equipo de Barrio Jara escaló a la sétima ubicación en la tabla con 7 unidades con dos victorias, un empate y cuatro caídas.







General Caballero JLM

Bobadilla lamenta la derrota del Rojo

A pesar de la caída ante Guaireña, Gustavo Bobadilla, el entrenador de General Caballero de Juan León Mallorquín, resaltó el esfuerzo hecho por sus dirigidos y lamentó la derrota a manos de Guaireña FC, en la última fecha, la 7, por 1-0. “Fuimos superiores en la primera fracción del partido. Ya en la complementaria fue muy parejo. Tratamos de no dividir mucho el balón, pero nos sorprendió el rival”, expresó Bobadilla en Tigo Sports. El Rojo de Mallorquín entrenó ayer, por la tarde, en el complejo Auriazul en la ciudad de Capiatá. La próxima jornada (fecha 8) visitará a Sol de América. El equipo de Mallorquín se encuentra último en la tabla de clasificación (con 4 puntos) y del promedio (0,571). Perdió sus últimos cuatro ante Ameliano, Guaraní, Nacional y Guaireña FC. El único duelo victorioso fue ante Tacuary (2-0), en la fecha 3.





Resistencia

Siguen desaprobando labor de Díaz de Vivar

Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia, se refirió a la labor arbitral de Mario Díaz de Vivar ante Cerro, juez que en la complementaria dejó con 10 jugadores al equipo de la Chacarita, al expulsar a Franco Aragón por doble amarilla. "No estuve de acuerdo con la primera amonestación de Aragón. Rafael Carrascal se barrió por nuestro jugador y no fue amonestado. En los forcejeos siempre se jugó a favor de Cerro Porteño", apuntó Garcete en charla con medios radiales. Garcete además lamentó no haber podido llevar a Cerro Porteño a Ciudad del Este y tampoco lo podrá hacer con Olimpia, apuntando a una negativa de los equipos rivales o de la propia Asociación Paraguaya de Fútbol. "Contra Cerro Porteño quisimos jugar en Ciudad del Este y no se pudo, contra Olimpia pasará la mismo” (jugarán en Sajonia).