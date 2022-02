Resistencia

Un golazo para sellar el sueño

Aldo González debutó en Primera con Resistencia, a sus 25 años, marcó un golazo de media cancha. Algo que a contar del propio Aldo, fue repentino y de momento.

“Vi adelantado al arquero y me animé a patear, fue instintivo todo”, confesó González en que además reveló que el entrenador Torres le pidió que encarara en cada oportunidad que tenga.

En cuanto a la localía, ante la imposibilidad de usar la cancha de General Díaz, se está barajando la opción de jugar en cancha de River Plate en el barrio Mburicaó.





12 de Octubre

Buscan explicaciones a casos de Covid

La previa al choque ante Tacuary, fueron 14 los casos positivos en 12 de Octubre, pero con los retests todos salieron negativos, plantel y cuerpo técnico buscan explicaciones.

“Estamos en un momento no tan agradable, lo que pasó no fue algo normal”, apuntó el entrenador Pedro Sarabia a (1080 AM).

Osmar Molinas, uno de los experimentados del plantel salió al paso. “Nos perjudica porque se trabajó una cosa en la semana. No sé qué pasó con el laboratorio. Esta historia se vuelve a repetir”.