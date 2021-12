Sol de América

Giagni: “Ahora tenemos que pisar tierra”

Carlos Giagni, nuevo presidente de Sol de América, en reemplazo de Miguel Figueredo, expresó ayer a FALG que la entidad solense debe “pisar tierra” al no contar más con un “aportante principal” como lo fue su ex titular. “Tenemos que reestructurarnos desde el punto de vista económico, volver a la realidad de Sol de América, porque Miguel (Figueredo) hizo un esfuerzo extraordinario, como principal aportante.

Por otra parte, confirmó la salida de Víctor Ayala (foto), el ex capitán danzarín, además Nicolás Campisi y Richard Franco son otras bajas. Jorge Rojas, José Leguizamón y Luis de La Cruz (suspensión provisoria), vuelven a sus clubes dueños de su pase.



12 de Octubre

Bernardo Medina será portero tejedor

Bernardo Medina, el experimentado arquero de 33 años de edad, tiene nuevo club, deja Nacional para recalar en el 12 de Octubre.

Medina llegó a la Academia a principios de año como jugador libre. Sin embargo y a consecuencia de su baja participación en el Trico, decidió migrar a Itauguá y reemplazará a Mauro Cardozo.

Por otra parte y en referencia a Mauro Cardozo (foto), mencionó en su red social Twitter: "Me toca despedirme del club donde he dado lo mejor de mí. Gracias a Dios salgo por la puerta grande diciendo misión cumplida. Campeón en la B, ascenso a Primera División, jugar la Copa Sudamericana, dejar el club nuevamente en Primera para el 2022".