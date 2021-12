General Caballero JLM

Entrena en el barrio Trinidad y aguarda refuerzos

La plantilla principal de General Caballero de JLM, continúa con trabajos de entrenamientos en la capital del país, en las instalaciones del club Rubio Ñu, en el barrio Santísima Trinidad.

Óscar Rodríguez, el encargado de prensa, confirmó a ÚH que las actividades se extenderán hasta el viernes y posteriormente tendrán una semana libre para luego iniciar los trabajos de pretemporada en el complejo de entrenamiento de las inferiores del club Capiatá.

En cuanto a las incorporaciones, señaló que está en tratativas el arribo de dos futbolistas argentinos. Sin embargo no refirió el nombre de los jugadores para evitar la caída de las negociaciones.





Resistencia SC

Denuncian falta de pago de salarios y premio

Rodrigo Burgos, el mediocampista de Resistencia dio a conocer detalles sobre la falta de pago de la dirigencia con los jugadores del club.

En charla con el futbolista destacó: “Me pone muy mal que mi madre me esté ayudando y no yo a ella. Al menos que me hablen y me propongan en cuotas. Nosotros cumplimos con el club y con el presidente”.

“Me deben dos meses de salario, yo tengo 3 hijas. Hablo con el presidente y me dicen que no pueden, pero no hay iniciativa por parte de ellos. Lo del premio por el ascenso a primera no hay apuro, podemos esperar eso”, refirió Burgos que hasta aquí no tiene confirmada su continuidad en club celeste.