Sol de América

Confirman caso positivo de Covid-19

La Comisión Médica de la APF informó ayer en redes sociales que tras presentar síntomas relacionados al Covid-19, un integrante del Club Sol de América fue puesto en aislamiento preventivo.





Luego del estudio laboratorial realizado, el resultado dio positivo y el citado miembro fue puesto en cuarentena.

El Danzarín, liderado por Éver Almeida volvió a las labores luego de la derrota como local ante Nacional (1-2) y se prepara para medir de visita a River Plate en duelo directo por la permanencia.

Urge ganar para el elenco solense que no conoce de victorias desde la cuarta fecha y que 7 presentaciones y de 21 puntos posibles solo sumó 2 (2 empates y 5 caídas).



Nacional

López siembra dudas por el arbitraje

El entrenador de Nacional, Rodrigo López, evaluó su paso fugaz por la Sudamericana en diálogo con Radio Uno.

“Me dolió mucho la eliminación, me hubiera gustado estar en el grupo. No hubo ningún castigo (Walter Clar). Simplemente le dimos frescura al equipo”, remarcó en DT en referencia a la ausencia del lateral en el último juego.

Con relación a la labor arbitral, López aseguró: “Deja muchas dudas. Hay disparidad de criterios, el VAR vino a ayudar, hay momentos que si no fuera por la tecnología es imposible de determinar”, sumando: “El grupo se siente bien, aún tenemos por luchar en el campeonato. El último juego no fue el mejor pero lo sacamos adelante”.