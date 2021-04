Guaireña FC

Romero: “Daremos todo por el objetivo”

Fernando Romero, delantero de Guaireña, es el goleador del equipo en el torneo local con 5 goles. Pero ahora la mira pasa por el partido de mañana ante River en la Sudamericana, donde se debe revertir un 1-2 en contra de local.

“Es un partido histórico, va a ser muy satisfactorio meternos en fase de grupos y daremos todo para conseguir ese objetivo. Estamos preparando el partido sabiendo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar vuelta la serie”, apuntó Romero en charla con (1080 AM). El ex Nacional será de la partida en el equipo de Villarrica.



Guaraní

Buscará cortar la sequía ante un rival menor

Guaraní acumula cinco partidos sin saber de victorias en el torneo Apertura y su próximo desafío es ante River Plate el lunes a las 19:00, uno de los tres rivales que pudo vencer, y que justamente está bajo su posición en la tabla.

A River lo derrotó 1-4 de visitante por la fecha 2.

La última vez que bajo la dirección de Gustavo Costas estuvo así, fue en el Clausura 2019, donde acumuló tres empates y dos derrotas, entre la fecha 13 a la 18, luego pudo quebrar con una victoria ante Deportivo Capiatá por 2-1 en choque de regularización de la jornada 17.



Spvo. Luqueño

“Cáceres trata de generar un caos jurídico”

Daniel Rodríguez, candidato opositor en Sportivo Luqueño, disparó contra el actual presidente del club Celso Cáceres, que quiere realizar la asamblea de elecciones de autoridades el sábado 10, y no el domingo 11, fecha marcada por el TSJE.

“En una maniobra desesperada convoca a asamblea un día antes al que la Justicia Electoral pactó, esa asamblea es trucha, sin ningún fundamento, para confundir a la gente (...) Trata de generar un caos jurídico para ganar tiempo, trata de aferrarse al cargo”, expresó Rodríguez a ÚH, que es candidato único opositor.