Libertad va a Ecuador con plantel completo

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, confirmó que todos los jugadores del club dieron negativo a la prueba del Covid, con lo que el entrenador Daniel Garnero contará con todo el potencial para el debut copero ante Universidad Católica de Ecuador, mañana a las 19:15 por fase 2 de la Copa Libertadores.

“Hay varios jugadores que están bien físicamente, todos nos hicimos la prueba del Covid y todos dimos negativo”, apuntó Di Tore en charla con (1080 AM).

Hoy, a las 11:00, la delegación gumarela viaja a Quito, previa escala en Santa Cruz, Bolivia.



La derrota aborigen puso la interna caliente

La última derrota ante Luqueño crispó el ambiente en la interna de Guaraní, con recriminaciones fuertes.

Desde Gustavo Costas, el entrenador, que dijo que fue “el peor partido”, en donde su equipo demostró poco y nada en la cancha, hasta la plana dirigencial, con foco en el portero Gaspar Servio.

Cristian Maurice, allegado a la dirigencia, tuvo un fuerte cruce verbal con Servio, pero luego pidió disculpas públicas. El plantel no tiene descanso, ya que el jueves recibe a Atlético Nacional a las 21:30 en el Defensores. Hoy se realizan pruebas del Covid.



Riveros: “La confianza no se debe perder”

Con su victoria 2-0 ante Cerro Porteño, Nacional quebró la racha de dos derrotas al hilo, algo que tenía golpeado al plantel.

“Hablamos mucho. La confianza no se debe perder cuando uno cree en el trabajo que está haciendo. Seguimos manteniendo la idea y por suerte pudimos ganar, que era importantísimo para nosotros. Otra nueva derrota iba a dejarnos lejos de los primeros lugares”, comentó Cristian Riveros en contacto con

Ahora el equipo se prepara para visitar a Olimpia, el puntero, sin mucho tiempo de preparación.



El Pájaro piensa en grande y apunta al título

Édgar Benítez, delantero de Luqueño, remarcó que su llegada al club era para pelear por el campeonato, algo que hará que se vaya dejando atrás el bajo promedio.

“Vengo para ser campeón. Hay que pensar en grande. El objetivo es pelear cosas importantes, ganar y olvidarse del resto”, remarcó el Pájaro, que tras la victoria de Luqueño ante Guaraní consiguió alejarse por momento de la zona del descenso y la promoción.

En el plano dirigencial, se marcó para el domingo 11 de abril la nueva asamblea electiva.