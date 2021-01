Sportivo Luqueño

El corazón y la familia pesan para Osvaldito

Osvaldo Martínez confesó en charla con (1080 AM), que su decisión de seguir su carrera en el fútbol paraguayo está cerca de concretarse, y que Luqueño es su primera opción.

“Desde la escuela de fútbol tenía esas ganas de jugar en Primera División por el Sportivo Luqueño. El cariño que le tengo a mi República (Luque) siempre existió, estoy hablando con el Flaco (Isidro Candia) para ver si se puede dar”, comentó Osvaldito en la charla. Además no negó el acercamiento de Guaraní y Olimpia, pero la decisión será familiar más que económica.



Libertad

Ramón Martínez y Alexander Barboza, en mira

El mercado de pases continúa en Tuyucuá y el entrenador Daniel Garnero posó sus ojos en el volante Ramón Martínez, ex Guaraní, hoy en Coritiba de Brasil y en el central argentino Alexander Barboza, de Independiente de Avellaneda.

Martínez (25 años), que no tuvo un buen paso por el fútbol brasileño estaría por firmar por tres temporadas con el Guma, mientras que Barboza es un anhelo del entrenador desde hace bastante tiempo. A principios del 2019, Garnero intentó traerlo a Olimpia, pero no funcionó; esta vez, Barboza, de 25 años, quiere partir del Rojo.



Árbitros

Los colegiados iniciaron su pretemporada

En el predio del Comité Olímpico Paraguayo, al costado de la APF, ayer empezaron su pretemporada los 36 jueces que estarán a disposición de la Comisión de Árbitros para el Torneo Apertura 2021 que se iniciará el próximo 5 de febrero. La pretemporada no solamente será física, sino que también tendrá parte teórica con prácticas en el VAR, herramienta que según Pablo Silva, instructor de árbitros, tuvo una eficacia del 97.8% en los 73 partidos disputados, 66 de la fase regular y 7 de la fase definitoria del pasado torneo Clausura. Esto, según el balance que realizó la APF.