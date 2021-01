12 de Octubre

Mauro Cardozo sigue en el “12” itaugüeño

El portero Mauro Cardozo confirmó ayer su continuidad en el 12 de Octubre de Itauguá. Lo hizo en (1080 AM). “Hablé con el presidente y llegamos a un acuerdo, está arreglado por un año. Creo que (hubo) falta de comunicación entre nosotros, porque había pasado mi propuesta y primero no me aceptaron, no me dijeron más nada, esperé una conversación y supuse que no continuaba, pero hoy (ayer) hubo contacto”. El golero además dijo que “hay un pequeño incremento con respecto a lo que ganaba el año pasado”.



Sol de América

Joel Jiménez es el primer refuerzo

Sol de América anunció ayer la contratación del lateral izquierdo Joel Jiménez, últimamente en Cerro Porteño.

El futbolista de 23 años, que también puede jugar como zaguero central, llega en condición de préstamo por una temporada, anunció la institución de Villa Elisa.

Por el momento hay más bajas que altas en el campamento de Sol. Ya se fueron por finalización de contrato futbolistas como Miguel Samudio, Jorge Benítez, Jacson Pita, Federico Jourdan y Federico Acuña. José Canale y Héctor Urrego también volvieron a sus clubes de origen.