Guaireña FC

Cáceres afirmó que hoy presentarán protesta

A raíz de la intensa lluvia y el pésimo estado de las líneas del estadio Luis Salinas, el encuentro entre 12 de Octubre y Guaireña fue postergado el pasado viernes y regularizado el domingo 11, jornada correspondiente a la fecha 9 del Clausura 2020.

La victoria fue del conjunto itaugüeño por 3-0. Sin embargo, posterior al juego, surgió desde el seno de la dirigencia la intención de protesta por la irregularidad del campo de juego.

Ayer, en charla con , Luis Cáceres, titular de Guaireña, afirmó: “Estamos esperando un informe más de la organización (APF) y con eso culminamos el escrito para presentar mañana (hoy). Si ganamos (la protesta), nos metemos a la Sudamericana. Si se dilató la presentación no es por el pago de los G. 20 millones”, manifestó Cáceres.



12 de Octubre

Para Martínez la protesta no prosperaría

Gilberto Martínez, abogado y vicepresidente del club 12 de Octubre de Itauguá, salió al paso al tener conocimiento de la posible protesta por parte de Guaireña. En el diálogo con el letrado dijo: “La protesta no va a prosperar. El artículo 51 del reglamento dice que el árbitro puede posponer el encuentro por la inclemencia del tiempo y eso fue lo que sucedió”, expresó Martínez. Además mencionó: “El gramado fue remarcado en más de cinco ocasiones, pero la lluvia impidió que se mantengan las líneas”. Además mencionó que “tendremos tres días para preparar una eventual defensa y posteriormente se expedirá el tribunal”. Por otra parte, Raúl Prono, presidente del Tribunal de la APF, dijo: “Tenemos que esperar todas las pruebas”.