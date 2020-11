Cerro Porteño

Villasanti sigue interesando al Palmeiras

Cerro Porteño no llegó a un acuerdo con el Palmeiras por Mathias Villasanti, aunque el volante sigue siendo del interés por el club de Brasil.

El representante de futbolistas Augusto Paraja expuso en : “No se dio lo de Villasanti para Palmeiras, no dieron los tiempos, en un momento en la tarde hubo principio de acuerdo, pero no dieron los plazos”, sumando: “El tiene su cabeza en la Selección, está fuerte, el resto a anecdótico”. Además puntualizó: “El jugador gustó; veremos si a fin de año hay interés de nuevo o buscan jugador en otro puesto”.