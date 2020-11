River Plate

Salinas: “Veníamos haciendo partidos correctos”





Richard Salinas, futbolista de River Plate, expuso en la 780 AM sus sensaciones tras lograr la primera victoria en el torneo ante Guaraní: “Fuera lo de la expulsión, estoy muy contento por la victoria. Veníamos haciendo partidos correctos. No es poca cosa ganarle a Guaraní, que tiene excelentes jugadores”.

Analizando su expulsión a los 70’, Salinas remarcó: “Una roja directa es cuando la falta es grave, pero el rival (Raúl Bobadilla) siguió jugando”. Agregando que “cuando empujás o rematás el balón la pierna corre, es imposible que no exista contacto, yo no lo niego. Para mí fue exagerada la roja”. River Plate en la próxima fecha visitará a Libertad (el sábado 7, a las 20:30).



Luqueño

Campisi: “Nos propusimos levantar las cosas”

El portero de Sportivo Luqueño Nicolás Campisi refirió en la 780 AM acerca de la victoria ante General Díaz por 1-0: “Nos propusimos con el equipo levantar las cosas, estamos haciendo buena campaña y obteniendo resultados ante rivales directos”.



El golero además remarcó: “A veces se puede jugar bien y no. En este torneo no podés dar chances”. Sumando que “queremos sumar la mayor cantidad de puntos para seguir mirando hacia arriba”. Luqueño suma seis puntos en el Clausura y se toma respiro en el promedio. El Chanchón viaja hoy a Argentina y mañana mide a Defensa y Justicia, buscando revertir la serie (1-2) para seguir en la Sudamericana.