Arrancó el fútbol en la Serie A de Italia

Con dos partidos jugados ayer se puso en marcha la Serie A de Italia en donde se registró la victoria de 1-0 de la Fiorentina ante el Torino con el solitario gol de Gaetano Castrovilli a los 78 minutos y la igualdad de 0-0 entre Hellas Verona y la Roma. Para hoy se van a disputar cuatro compromisos. El primero de ellos es el que van a jugar Parma y Napoli a las 06:30, luego se verán las caras Genoa y Crotone a las 09:00. A las 12:00 jugarán Sassuolo vs. Cagliari y el plato fuerte de la jornada dominical lo disputarán el último campeón Juventus, recibiendo en su escenario a la Sampdoria a las 14:45. En el cuadro de la Vecchia Signora está anunciado como titular su máxima estrella, el portugués Cristiano Ronaldo. Por otra parte, el bosnio Edin Dzeko está para ser refuerzo de la Juve esta temporada.



Arranque encendido de Haaland en Alemania

Borussia Dortmund goleó 3-0 al Borussia Monchengladbach por la jornada 1 de la Bundesliga de Alemania con una fantástica actuación de Erling Haaland. El noruego de 20 años marcó dos de los tres goles de su equipo donde también se hizo sentir el estadounidense Giovanni Reyna. El Dortmund arranca con el pie derecho la competencia donde seguramente peleará palmo a palmo con el campeón de Europa, Bayern Múnich. Hoy continúa el fútbol alemán con dos compromisos. Leipzig recibirá al Mainz a las 09:30 y a las 12:00 el Wolfsburgo enfrentará al Bayer Leverkusen en el Wolkswagen Arena cerrando la primera fecha de la Bundesliga de Alemania.



Debuta el campeón en la Liga Española

Real Madrid debuta hoy en la Liga Española visitando a la Real Sociedad, desde las 15:00, en el mítico estadio Anoeta, en juego válido por jornada 2 del torneo que conquistó la temporada pasada de forma fantástica. El equipo de Zinedine Zidane buscará revalidar el título obtenido sin haber hecho grandes contrataciones y sin el galés Gareth Bale que cerró su regreso al Tottenham Hotspurs tras 7 años en el cuadro merengue. Otros partidos para hoy: Huesca vs. Cadiz a las 10:00, Real Betis vs. Real Valladolid y Granada vs. Alavés, ambos a las 12:30. Barcelona y Atlético de Madrid todavía no tendrán acción este fin de semana.