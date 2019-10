Nacional

Cayó un lugar en su lucha por la Suda 2020

La derrota frente a Olimpia y la victoria de Capiatá alejaron un poco más al equipo dirigido por Francisco Arce del principal objetivo, que es clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año. Al final de la fecha 13 del Clausura, el Tricolor quedó con 39 puntos en la novena posición en el Acumulativo, mientras que Capiatá llegó a 40 puntos y escaló hasta el octavo lugar. Hoy, a falta de 27 puntos por jugarse, los tres equipos que están en zona de clasificación a la competencia internacional son: Sol de América (43 puntos), River Plate (42) y Luqueño (40).



General Díaz

Martínez asegura que merecieron ganar

“Un resultado que duele por lo que hicimos en el campo. Merecimos no solamente empatar, merecimos ganar. Pero esto no es por merecimiento, tuvimos tres ocasiones claras en los primeros 30 minutos en las que nos faltó solo una mejor decisión para ponernos al frente”, expresó el entrenador de General Díaz Cristian Martínez, sobre la derrota 0-1 ante Santaní. Seguido, el DT profundizó sobre el mencionado juego: “Para nuestro gusto fue un partido bastante correcto. Fuimos amplios dominadores, pero esto no se gana con dominar, con crear, sino que con goles”.