Sol de América

No supo aprovechar su mejor momento

Pablo Escobar, técnico de Sol de América, comentó a , de la 1080 AM, que su equipo mostró su mejor versión en la primera parte y que no lo pudo sostener en el complementaria, en la caída 2-0 ante Olimpia.

“Fue un partido agradable e intenso y por momentos de ida y vuelta. Estuvimos mejor primer tiempo, pero en el segundo nos marcaron rápido y ahí cambiaron las cosas”, reflexionó el entrenador solense.



Capiatá

Se fue Marecos y asumió Recalde

Tras la derrota 2-0 ante Libertad, Héctor Marecos dejó la dirección técnica del Deportivo Capiatá, asumiendo ayer Carlos Recalde, que venía trabajando en la división reserva, con Raúl Ramírez como asistente técnico.

Marecos se fue de Capiatá con 6 partidos (4 por torneo local y 2 por Copa Paraguay), con 2 victorias, ambas de la Copa Paraguay y 4 derrotas, todas por el Clausura. Marcó 6 goles y le convirtieron 13 tantos.