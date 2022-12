Olimpia

Aguilar cierra exitoso ciclo con el Decano

“El arquero Alfredo Aguilar es el nuevo arquero del Ceará de Brasil, equipo que tiene a Gustavo Morínigo como director técnico”, confirmó Maximiliano Biancucchi en su cuenta de twitter. El experimentado guardameta, Alfredo Aguilar, continuará su carrera futbolística en el Ceará del fútbol brasileño, así informó Maximiliano Biancucchi, que trabaja directamente con el empresario Regis Marques.

Alfredo Aguilar en este ciclo con el Franjeado ganó ocho títulos; Apertura 2018, Clausura 2018, Apertura 2019, Clausura 2019, Clausura 2020, Copa Paraguay 2021, Supercopa Paraguay 2021 y Clausura 2022.

















Nacional

Inicia primera etapa de la pretemporada

Desde hoy la plantilla principal de Nacional vuelve a los trabajos ya enfocados en la temporada 2023. Según informaciones, los trabajos se dividirán en dos etapas. La segunda tendrá su arranque después de las fiestas de fin año, para la parte final y la más dura de la pretemporada.

Hasta aquí, son tres los jugadores que llegaron para los dasafíos del 2023. Héctor Espínola (ex Guaireña FC), Gustavo Aguilar (ex Tacuary), Richard Cabrera y Óscar Brizuela (ex Resistencia). Según expresó Douglas Martínez, directivo albo siguen las negociaciones para contar con el defensor, Carlos Rolón últimamente en Cerro Porteño.



Sportivo Luqueño

El Chanchón culminó su cuarta semana

Sportivo Luqueño cerró su cuarta semana de preparación pensando en ser uno de los protagonistas del Apertura 2023, que arrancará el 27 de enero próximo.

Cabe destacar que el Auriazul está apostando en incorporaciones importantes de cara a su retorno a Primera, después de militar en Intermedia este año. Jorge Mendoza (volante), Paul Charpentier (delantero), Eduardo Duarte (polifuncional), Osvaldo Martínez (volante), Joel Jiménez (lateral izquierdo), Rodi Ferreira (lateral) y el último en ser presentado fue un hijo dilecto del Chanchón, Pablo Aguilar para la zaga central.