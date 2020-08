Rondas por los clubes

Spvo. Luqueño

“Me dijo que le tocaba alguito de lo que dio”

Isidro Pitta, delantero de Luqueño, contó su reacción luego de la infortunada jugada en donde lesionó a Néstor González, defensor de General Díaz.

“Me comuniqué con él, me dijo que estaba bien, que nadie juega para lastimar a nadie, además que él había dado mucho y era hora también de recibir alguito (entre risas), quedé bien con él, le pedí disculpas, él me tomó bien”, confesó Pitta en charla con (1080 AM).

Con la victoria por 4-1, Luqueño le sacó 15 puntos de distancia a General Díaz en la lucha por los promedios, respira tranquilo y piensa en alguna copa internacional.



Sol de América

Figueredo valora el esfuerzo posvictoria

El Danzarín respira tras la victoria ante Guaireña que cortó una racha de 7 partidos sin saber de triunfos en el torneo.

“Las variantes me parecieron bien, porque no tenía más, tuvo que improvisar (por los cambios que realizó el entrenador Sergio Órteman al equipo), los dos laterales estaban con rojas, tuvo que improvisar y los muchachos cumplieron”, destacó el presidente Miguel Figueredo hablando con .

Para el siguiente partido, se esperan varios retornos, ya que los jugadores expulsados cumplieron sus sanciones y los lesionados están volviendo a su forma física. En total son 6 jugadores titulares que tiene afuera Órteman.