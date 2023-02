Ronda por los Clubes

Ameliano

Humberto García valora labor de su plantilla

Una campaña aceptable es la que viene realizando Ameliano, después de la disputa de sus dos primeros compromisos en el Apertura. En la fecha 1 igualó 1-1 ante Cerro Porteño y en la segunda fue 2-2 ante Guaraní. Su DT Humberto García (foto), en charla con ÚH, reconoció el excelente trabajo de sus dirigidos, atendiendo que fueron rivales campeonables. “De inicio nos tocaron rivales muy fuertes que siempre tienen esa aspiración de campeonato. Por eso es valorable lo que hicieron los jugadores”, destacó García.



Resistencia

El penalero era El Chino y no Da Silva, dice Zahzú

El DT de Resistencia, Miguel Zahzú, explicó en por dónde pasó la derrota ante Libertad (0-2). Consideró que el penal fallado por Nelson Da Silva (foto) hubiera cambiado todo. “Nosotros vimos a un equipo sólido ante un duro rival, supimos contenerlos hasta que llegó la oportunidad de empatar, faltaban 20’; sin embargo, se falló el penal”. Añadió que el penalero del equipo de la Chacarita era Diego Martínez, no así Da Silva, cuyo disparo se fue completamente sobre el travesaño.



Sportivo Trinidense

“El escenario es bello, pero la cancha dura”

El guardameta de Trinidense, Pablo Gavilán, en charla con la 1080 AM, se refirió a la dificultad de jugar sobre un gramado muy duro. “El escenario es muy bello, pero la cancha estaba dura, muy seca y poco desnivelada, no estamos acostumbrados a eso”, expresó. Recordemos que el Triqui cayó por 0-1 ante Cerro en el estadio Villa Alegre en Encarnación. “Quedamos un poco dolidos por el resultado, pero satisfechos con lo que mostró el equipo. Ahora ya nos enfocamos en el próximo rival que va a ser Guaireña”, destacó Gavilán.