Ronda por los clubes

Sol de América

Rojas palpita el duelo ante el “12”

Por Radio Monumental, en , Rodrigo Rojas, volante de Sol de América, se refirió sobre la particularidad del gramado del estadio Luis Salinas. "Contra Nacional ya jugamos en la cancha del 12 de Octubre (Luis Salinas). En ese tipo de canchas tenemos que ser más prácticos e inteligentes para sacar provecho", destacó Rojas previo al duelo ante los tejedores, a disputarse mañana (17:00). Será el único partido de la jornada sabatina, atendiendo que Olimpia vs. Libertad fue postergado.

El plantel principal entrenó ayer en horario matutino en el campo auxiliar del Luis Giagni.



Resistencia

“Una victoria para ganar confianza”

Mario Jara, el entrenador de Resistencia destacó la entrega del equipo en el triunfo de su equipo 0-1 ante Sol de América, por la fecha 12. En diálogo con el Extra de FALG mencionó: “Conseguimos una victoria para ganar en confianza. Fue virtud del plantel que no se entregó hasta el final”. El duelo ante los danzarines fue el segundo partido de Jara como DT de la Celeste. El primero fue derrota ante el 12 de Octubre (1-0) en Itauguá. “Fue muy corto el tiempo para plasmar el trabajo del cuerpo técnico y ellos lo asimilaron muy rápido”, señaló Jara. Mañana, Resi recibirá a Nacional, uno de los punteros del torneo, en los Jardines desde las 16:00.



Tacuary

Almeida y la dura parada ante Cerro

Después de una seguidilla de partidos positivos, Tacuary sumó su segunda derrota al hilo en el Clausura, en la fecha 11 ante Libertad y en la 12 ante Guaireña FC. En cuanto a la jornada 13, visitará la Capital del Sentimiento, Barrio Obrero, ante el Cerro Porteño, duelo que cerrará esta fecha el domingo a las 18:30. El DT Iván Almeida movilizó a su plantilla ayer por la tarde, en el estadio Toribio Vargas en barrio Jara. El posible once de Almeida sería con: Carlos Servín; Luis Martínez, Nery Bareiro, Igor Ribeiro y Néstor Giménez; Marcelo Fernández, Marcos Benítez, Valdeci Moreira y Lucas Sanabria; Jorge Ortega y Gustavo Aguilar.