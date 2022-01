Ronda por los clubes

Sol de América

Sin deudas ni salidas en el plantel danzarín

Cristian Ruggeri, gerente deportivo de Sol de América, confirmó que la institución no le adeuda salarios a ninguno de sus jugadores y que de momento no tendrá salidas de jugadores.

Esto ante los rumores de salida del delantero Javier Toledo a Sarmiento de Junín. “No se de dónde salió lo de Toledo, hasta aquí no llegó ninguna oferta oficial. Él sigue con nosotros”, apuntó Ruggeri. Sobre las presuntas deudas, el directivo dijo: “Es totalmente falso, se lo pueden consultar a todos los jugadores, estamos con el plantel cubierto y al día”, aseguró.



Tacuary

Luis Cabral se suma en la muralla defensiva

Ayer fue presentado el experimentado central Luis Cabral para reforzar la defensa de Tacuary. Será el sexto club en el fútbol paraguayo para el defensor de 38 años.

“Estamos recuperando a todos los lesionados de la pretemporada (siete en total), a los chicos que tuvieron Covid, y planeando hacer trabajos tácticos”, dijo Daniel Lanata, entrenador del Tacua.

De momento los de Barrio Jara no tienen previsto amistosos, sino que seguirá trabajando en la cancha de General Díaz.



Guaireña FC

Troadio se pone a trabajar en el rearmado

Troadio Duarte, entrenador de Guaireña, está dándole los últimos toques al equipo nuevo que prepara para la temporada 2022.

“Armamos un plantel frondoso, con jugadores de muy buena calidad, y estoy confiado en lo que podemos hacer en el torneo”, dijo Duarte en (1080 AM).