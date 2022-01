Ronda por los clubes

Sportivo Luqueño

Aldo Parra listo para emigrar al fútbol árabe

Una de las joyitas de la cantera de Sportivo Luqueño, Aldo Parra, de 19 años, está pronto a firmar contrato con un club de los Emiratos Árabes Unidos.

“Eso lo está manejando el presidente del club, Daniel Rodríguez, al parecer se va a dar. El jugador no quiso quedarse con nosotros porque descendimos”, apuntó Juan Darío Cáceres, vicepresidente auriazul a medios radiales.

El talentoso futbolista (foto) viajó a Dubái, donde se realizará una serie de pruebas médicas. También sonaron ofertas de Rusia y Letonia, pero los petrodólares serían más fuertes para el volante que está en Luqueño desde la Sub 14, cuando arribó en el año 2016.



12 de Octubre

Rodrigo Alborno, a gusto tras la parte física

Rodrigo Alborno es una de las múltiples caras nuevas que tiene el plantel del 12 de Octubre de Itauguá (hasta el momento trajo 9 jugadores).

El ex River Plate contó a Tigo Sports que se siente a gusto en el equipo itaugüeño. “Acabamos la parte física, ahora afinaremos en lo táctico. Pedro (Sarabia) sabe de mis capacidades y con mis compañeros hay varios que ya nos conocemos, por lo que la adaptación es fácil”, manifestó el zurdo lateral.

Con Alborno se sumaron también al plantel del “12” los jugadores: Édgar Ferreira, Alexis González, Bernardo Medina, Dionicio Pérez, Alex Garcete, Víctor Dávalos, Rodrigo Giménez y Nelson Sanabria.



Divisional de Primera

Sánchez dio detalles de la nueva regla Sub 19

Michael Sánchez (foto), director de Competiciones de la APF, confirmó a medios radiales que la nueva regla del Sub 19 tendrá variantes y está por ser aprobada por los clubes de Primera División.

“Estamos planificando, los clubes que se están preparando también. El 40% de los minutos, 800 minutos tienen que completar el club de cada torneo, Apertura y Clausura. El castigo será descuento de puntos, no solo económico”, destacó Sánchez.

Con respecto a los aforos en los estadios, desde el Ministerio de Salud se mantiene la postura que solamente sea el 50% de cada recinto para el público en general, esto ante el aumento de casos de la variante ómicron del Covid.