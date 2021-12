Ronda por los clubes

Sol de América

Da Costa y Cazal, los pretendidos

“Llegaron ofrecimientos por Francisco Da Costa e Iván Cazal, pero hasta ahora las ofertas no son formales”, destacó Cristian Ruggeri, el gerente deportivo del club Sol de América, en charla por la 1080 AM. Expresó además que “nos vendría muy bien la venta de algún jugador”.

Por otra parte, Ruggeri dio detalles del Danzarín para la temporada 2022. “El 4 de enero se inicia la pretemporada, ya estamos trabajando con los nombres que llegarán y los que dejarán la institución. Van a ser torneos muy complicados, lo primero es estabilizar el plantel principal”.



Guaireña FC

Duarte apunta a renovaciones

Troadio Duarte, el entrenador de Guaireña FC, en contacto con por Monumental (1080 AM), no quiso brindar los nombres de los jugadores que no continúan en club, pero señaló que “en los próximos días sale la lista de los jugadores que no siguen, queremos renovar el plantel es algo que se viene barajando desde la dirigencia”.

Adelantó además que no tiene definido el lugar de los trabajos de pretemporada y no descartó que como años anteriores se realice en el complejo Mundo del Deporte, ubicado en la ciudad de Encarnación.



General Caballero JLM

Aldama quiere retener a Arce

Julio Aldama, el presidente de Gral. Caballero de Mallorquín, señaló en comunicación con que buscará la continuidad de Teodoro Arce en el equipo rojo, ya que Arce está a préstamo por parte de Olimpia. “Queremos contar de nuevo con Teodoro. Hoy (ayer) en el sorteo de la APF voy a aprovechar y conversaré con el presidente de Olimpia (Miguel Cardona).

Aldama apuntó además que están en busca de delanteros del plano local. “Buscamos dos delanteros, pero ambos tienen contrato vigente. Además se está cerrando con dos futbolistas argentinos”.



Resistencia SC

Recién el Clausura en Chaca

Roberto Garcete (hijo), el presidente de Resistencia, dialogó ayer con y confesó ya trabajan de cara a la temporada 2022. El plantel ya se moviliza y la directiva apunta a poner en condiciones el estadio Tomás B. Correa, en la Chacarita, y estima que estará listo para el torneo Clausura. “La cancha vamos a hacer lo posible para poner a punto. Creo que para el Apertura va a ser imposible; planeamos jugar el Clausura los partidos que podamos”, señaló (jugarían en cancha de River). Las torres de la lumínica del estadio fueron afectadas por la reciente tormenta.