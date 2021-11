Ronda por los Clubes

Sol de América

Figueredo va por el 50% de Da Costa



Por otra parte, el mandamás danzarín sostuvo: “Vamos por demasiadas cosas: la permanencia, seguimos en lucha en el torneo Clausura (tercer puesto) y además la Copa Paraguay”. Consultado sobre su próximo rival (Cerro Porteño), al que medirán el domingo (20:30), dijo: “Es un partido hipercomplicado. Pensamos que vamos a hacer un gran trabajo, ya nos tocó ganarle al puntero (Guaraní en la fecha 10 por 2-1)”.



Sportivo Luqueño

Cabrera y Ortiz, las bajas por lesiones

Ayer, el departamento médico del Sportivo Luqueño confirmó sobre las dolencias de los jugadores Richard Cabrera y Walter Ortiz.

Cabrera, el lateral derecho, fue diagnosticado con lesión muscular en la cara posterior del muslo izquierdo. El futbolista no integró la lista de concentrados para el duelo ante Guaraní, ya que se desgarró en una de las prácticas de la semana pasada.

Por parte del argentino Walter Ortiz, el mediocampista, salió lesionado en el último duelo ante el Aborigen (derrota 2-1), en el minuto 59 reemplazado por Pablo Meza. Ortiz fue diagnosticado con lesión muscular en el aductor de la pierna derecha.

“Ambos futbolistas ya se encuentran bajo observación, realizando sus respectivos tratamientos de recuperación”, según manifestó el comunicado. Luqueño juega hoy la Copa Py ante Libertad.



12 de Octubre

“Los equipos grandes no te perdonan”

Mauro Cardozo, el guardameta del 12 de Octubre, fue autocrítico sobre el último partido de su equipo y además del sistema de juego que aplica su DT Pedro Sarabia. “Tenemos cosas por corregir, teniendo en cuenta el último partido (derrota 0-1 ante Libertad), para que no nos vuelvan a suceder. Los equipos grandes no te perdonan y cuando marcan es muy difícil revertir el resultado”, expresó el portero. En cuanto a la fórmula del Cabo Sarabia, en el orden táctico, dijo: “Llevamos más de un año con el mismo sistema. Los clubes ya van estudiando nuestro formato; no es lindo a la vista, pero con este estilo hemos logrado resultados importantes”. Añadió además que “tiene sus ventajas y desventajas, pero ayudó a mantenernos en Primera el año pasado e inclusive meternos en zona de grupos de la Copa Sudamericana”.