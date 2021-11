Ronda por los Clubes

Sol de América

Se envalentona para pelear por todo

Sol de América tomó un breve respiro en la tabla de promedios al vencer y sus rivales directos ceder puntos.

Miguel Figueredo, presidente de Sol, se anima a pelear en todos los frentes, ya que debe medir aún a Cerro Porteño; además tiene por pelear acumulativo, permanencia y hasta con chances en Copa Paraguay. “No solamente juez, somos parte todavía del torneo, tenemos presión por todos lados, por la acumulativa, el descenso y creo que somos los que podemos llegar al final del torneo (Clausura); también la Copa Paraguay, lo que sí debemos ganar todo lo que se viene”, enfatizó Figueredo. Sobre Francisco Da Costa, goleador del torneo (con8), Figueredo aseguró que el camino está allanado para la compra del pase y la renovación.



Guaireña FC

Paniagua: “El torneo terminó para mí”

Miguel Paniagua, defensor de Guaireña, charló ayer con , por Radio Urbana 106.9 FM, para confirmar que no volverá a jugar este año y está esperando mejorar del golpe sufrido en el rostro con su compañero Francisco Parra en el choque ante Cerro Porteño, el pasado 25 de octubre. “Estamos esperando que baje un poco la inflamación de la cara, el campeonato prácticamente para mí se terminó. Me queda desearles fuerza a los muchachos”, comentó Paniagua, quien además expresó que nunca perdió el conocimiento tras el impacto en el Parque del Guairá.

“Parecía que tragué humo, sentía que en la boca tenía algo”, relató el experimentado defensor. En los próximos días verá a un cirujano para la intervención nasal.



Spvo. Luqueño

El DT baraja varios factores negativos

Badayco Maciel, entrenador de Sportivo Luqueño, lamentó la falta de definición de su equipo en la caída 2-1 ante Guaraní. Confesó que le pesó tener el marcador en contra tan rápido, aspectos en los que, dijo, trabajará en adelante. “Nos faltó mover más rápido la pelota, la paciencia; con el correr de los minutos los jugadores tuvieron ansiedad. Si no llegamos es porque fuimos imprecisos y Guaraní se cerró muy bien”, evaluó el entrenador.

Para la recta final del torneo, Luqueño debe visitar a Olimpia, recibir a Libertad, visitar a River Plate (rival directo) y cierra ante Guaireña de local. De momento, el Auriazul suma 125 puntos en 109 partidos, 3 puntos menos que Sol de América. Luqueño está en zona de promoción, donde espera Ameliano.