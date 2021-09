Ronda por los Clubes

Guaireña FC

Verdún: “La victoria nos llena de confianza”

José Verdún, el delantero de Guaireña FC (foto), fue figura gravitante en la victoria de la albiceleste ante Libertad (2-1) por la fecha 10 del Clausura, donde marcó ambos tantos para su equipo.

El encarnaceno, en charla con ÚH, valoró al grupo para salir de la complicada situación. “La victoria ante Libertad nos llena de confianza. Veníamos de tres partidos seguidos sin ganar y ocho jugando en el Parque, una cancha que nos sentaba muy bien en los anteriores torneos”.

En cuanto a la principal apuesta del club, señaló: “La meta es clasificar a Sudamericana”.



Sportivo Luqueño

El Feliciano espera su rehabilitación

La dirigencia del Sportivo Luqueño realizó el trabajo de refacción de la Gradería Sur del estadio Feliciano Cáceres para la rehabilitación del ingreso del público.

Sin embargo, el informe final de los trabajos y la solicitud de verificación aún no fueron solicitados a la Comisión de Planificación, Inspección y Seguridad de la APF, cuyo presidente, Rolando Safuán, confirmó dicho dato a ÚH.

“El Comité Ejecutivo de la APF, remitió al club Sportivo Luqueño el listado de mejoras que se deberán realizar en el estadio Feliciano Cáceres para su habilitación. Hasta aquí no hemos recibido ningún pedido de verificación”, expresó Safuán. El Auriazul recibirá este sábado a Sol de América, justamente en el Feliciano, por la fecha 11, desde las 18:00.



12 de Octubre

Núñez busca su “mejor versión” en el Clausura

José Ariel Núñez (foto), el ofensivo del 12 de Octubre accedió a una nota con ÚH y reveló que “buscamos nuestra mejor versión en el torneo. La victoria en la fecha pasado nos ayudó para ganar en confianza”, expresó. Núñez, el experimentado delantero suma tres goles en el Clausura, su último tanto lo convirtió en la fecha 10 ante la Academia, duelo que culminó 1-1. “En lo personal me siento bien, con el gran desafío de permanecer en Primera y clasificar a uno de los torneos internacionales”. En tanto, el DT Pedro Sarabia expresó a que “el equipo está en buen nivel”.



Sol de América

“Hicimos un partido táctico e inteligente”

Luis De la Cruz, el defensa de Sol de América, catalogó de inteligente la victoria 2-1 ante Guaraní que significó la pérdida del invicto del Aborigen.

“Hicimos un partido muy inteligente, muy táctico, hicimos un partido perfecto”, expresó a quien tuvo un gran pasado en el Cacique.

Ya mirando a lo que se viene por la fecha 11, cuando el Danzarín, visite a Luqueño el defensor refirió: “Ahora nos enfrentamos a un rival directo en el campeonato, sabemos la necesidad de Luqueño y su crecimiento. Nosotros debemos seguir sumando para no depender de nadie”.

El equipo de Villa Elisa suma 15 puntos en el torneo, está en la cuarta ubicación, a un punto de su próximo rival, el Auriazul. En el promedio está penúltimo con 1,152.