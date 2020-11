Ronda por los clubes

12 de Octubre

Primer entrenamiento con el Cabo Sarabia

Pedro Cabo Sarabia dirigió ayer su primer entrenamiento al frente del plantel del 12 de Octubre de Itauguá, reemplaza a Mario Jara. Y se convierte en el tercer técnico del Globo desde su ascenso a Primera, este año. En diálogo con Sarabia expresó: “Estoy confiado que partido tras partido iremos mejorando y escalando en las puntuaciones. El “12” merece un mejor sitial”, indicó. Mencionó además que en su cuerpo técnico cuenta con un conocedor de las inferiores del club y aportará para la promoción de futbolistas de la cantera. El debut del Cabo será el próximo lunes, por la fecha 6, ante el Sportivo Luqueño, desde las 18:15 en el estadio Arsenio Erico.



San Lorenzo

Torres lamentó la derrota y tiroteó contra López





San Lorenzo perdió un partido clave en un momento clave. El Rayadito cayó ante Luqueño por 2-1 y desaprovecho la oportunidad de salir de la zona roja del descenso y bajar en esa situación al “12”. Su entrenador Roberto Torres lamentó la situación. “Fue el partido a ganar y no pudo ser. Hubo complicaciones para nosotros, no jugamos al mismo nivel que lo veníamos realizando”, expresó en conversación con la mesa de por la 1080 AM. Sin pelos en la lengua tiroteo contra el juez del partido, Juan López. “Malísimo. El árbitro se equivocó en la reposición del balón a favor del rival, posteriormente llegó el segundo gol y ya no pudimos reaccionar”, finalizó el Tiburón.



Nacional

Douglas: “Se notó el compromiso del equipo”

En el Arsenio Erico se vivió un intenso partido entre Nacional y Guaraní, donde el gran ausente fue grito sagrado. El equipo del Rorro López se quedó con dos jugadores menos por la expulsión de Luis Cabral y Ricardo Garay; el Aborigen desaprovechó un penal, en los pies de Cecilio Domínguez ante la gran tapada del golero Santiago Rojas. Por otra parte Douglas Martínez, directivo del Albo señaló: “Se notó el compromiso del equipo, están mojando la camiseta los jugadores”, expresó. En cuanto al arbitraje señaló: “Nos sentimos impotentes al final del partido, la segunda amarilla de Cabral no fue intencional, la primera jugada no era para amarilla”, indicó el dirigente.