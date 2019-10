Ronda por los Clubes

Capiatá

Salcedo: “Hubo un cambio radical”

Santiago Salcedo, delantero de Capiatá y máximo goleador vigente del fútbol paraguayo (142 goles), se refirió al presente de Capiatá que está en zona de descenso directo con 1,097 en el promedio.

“Incomodaba la situación en la que estábamos, llegó un momento donde caímos en picada libre al descenso”, comentó. “Tuvimos un cambio radical en el plantel, estas dos victorias (0-1 ante Luqueño y 3-2 ante Cerro) nos ayudaron mucho”, agregó.Sobre su hermano José Salcedo, quien se retiró del fútbol para ser asistente técnico de Víctor Bernay en Cerro, dijo: “Estoy muy contento por él. Se preparó para esto, la decisión es fuerte, no es fácil dejar de jugar, porque le llamó Cerro tomó esta decisión”.



San Lorenzo

Viera ya estaría ante el Azulgrana

El volante de San Lorenzo Gustavo Viera podría reaparecer en el equipo de Sergio Órteman para el juego de la próxima fecha ante Cerro Porteño, el domingo 20 en La Nueva Olla. El volante de 24 años había sufrido una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, motivo por el cual estuvo ausente desde febrero de este año.

Viera, quien ya venía activando con normalidad desde el mes pasado, estuvo presente en los primeros 45’ en el juego del martes ante Luqueño en la categoría Reserva. Su último juego fue precisamente en el triunfo del Rayadito sobre Cerro Porteño (2-1) por la fecha 8 del Apertura, en el Erico Galeano de Capiatá.



River Plate

Colmán evoluciona favorablemente

Osmar Colmán, extremo Sub 19 de River Plate, se va recuperando de la lesión muscular que lo marginó de las dos últimas caídas de su equipo (0-1 ante Guaraní y 1-0 ante Sol) y no se descarta que con el parate del Clausura, pueda llegar en condiciones para el juego ante Olimpia, el próximo sábado 19, en Los Jardines del Kelito.

Colmán, quien suma 30 juegos en el año con River (19 en el Apertura y 11 en el Clausura) y 5 goles (3 APE y 2 CLA) viene realizando algunos trabajos grupales, diferenciados. Por otro lado, el DT Philipp no podrá contar en la próxima fecha con el lateral Mario Saldívar, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla en la caída ante el Danzarín.