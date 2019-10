Ronda por los clubes

Capiatá

Entradas en venta para medir a Cerro

Las entradas para el duelo de mañana (desde las 18.00) entre el Deportivo Capiatá y Cerro Porteño, el cual se disputará en el Erico Galeano, ya se encuentran a la venta desde hoy viernes en todos los puntos de venta de Red UTS.

Las mismas tendrán un costo de G. 50.000 Preferencia central, G. 40.000 Preferencia lateral, G. 30.000 Plateas y G. 20.000 Graderías.

Por otro lado, el técnico Carlos Recalde –que dirigirá hasta fin de año– aún no confirmó el once. No obstante, el DT aseguró que no habrían muchas variantes y podría ser el mismo que venció a Luqueño (0-1) en la fecha pasada. De este modo el inicial sería con Medina; Agüero, Paredes, Barreto y Saldívar; Fernández, Bracho, Aranda y López; Villagra y Salcedo.



River Plate

“Farrar ganó dos partidos y se infló”

Daniel Farrar reveló que la decisión de dejar su cargo de técnico de River no fue por una cuestión de montos, sino porque los mismos no se “establecieron por escrito.”

Por su parte, el presidente Carlos Ortega, declaró que a Farrar lo “traicionó su inmadurez” y aseguró que cumplió con todo lo prometido. “Mi palabra vale más que una firma. Le dimos un sueldo de G. 40.000.000 y en este Clausura le alzamos a G. 60.000.000”, comentó.

Por otro lado, Marcelo Philipp asumió y ya trabajó ayer al frente del plantel: “Es un compromiso importante. Trataremos que el cambio no repercuta en el equipo que está en alza”.