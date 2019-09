Ronda por los clubes

River Plate

Tres últimos juegos fueron “a muerte”

El lateral de River, Mario Saldívar, quien está teniendo bastante continuidad, se refirió al empate del martes ante San Lorenzo (0-0). “A la larga nos puede servir este punto, para permanecer en Primera o para clasificar a una copa internacional”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los tres últimos partidos (victorias 1-0 ante Santaní y Capiatá y el empate 0-0 con el Rayadito), “eran a muerte” y que debían sacar puntos como sea. “Lo importante era sumar y lo hicimos de a uno, que a la larga nos puede beneficiar”, agregó. Sobre su desempeño, dijo: “Estoy jugando varios partidos, me da la confianza el cuerpo técnico, los compañeros, y gracia a Dios estoy mostrando un buen desempeño”, culminó Saldívar, quien llegó a inicio de este Clausura al Kelito y ya suma 7 partidos (6 de seguidos).



San Lorenzo

“Nos acordaremos del punto logrado”

José Domingo Salcedo, volante del Sportivo San Lorenzo aseguró que “a la larga” van acordarse del punto conseguido tras igualar el martes con River (0-0).

“Los dos tuvimos ocasiones, pero nadie pudo marcar y llevamos un punto cada uno”, comentó Mingo. También se refirió a la situación del Rayadito que suma 8 juegos sin conocer de victorias. “Tenemos ocasiones de gol, pero no podemos definir. Generamos situaciones y no la podemos aprovechar”, indicó.

Por otro lado, sostuvo que al ingresar a los vestuarios de los Jardines del Kelito, hubo un fuerte olor a lavandina. “Fue un poquito desagradable, pero luego se abrieron las ventanas, se puso el ventilador y pasó el olor. Tampoco es grave lo que pasó”, minimizó.