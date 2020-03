Ronaldinho no será imputado y se irá tras pagar solo una multa

“Atendiendo a que estas personas fueron sorprendidas en su buena fue al tener documentos paraguayos apócrifos de contenido falso y con los datos que aportaron a la investigación, muy útiles para desbaratar esta banda criminal dedicada a la producción de documentos de contenido falso, es que solicitamos esta salida”, explicó Delfino.

Ayer, Ronaldinho y su hermano y representante, Roberto de Assis Moreira, declararon ante el Ministerio Público por más de 8 horas. Su abogado defensor, Adolfo Marín, mencionó que el ex astro futbolista relató ante el fiscal Federico Delfino que él no solicitó los documentos paraguayos y que tampoco los utilizó.

Según explicó el abogado, Ronaldinho llegó al Aeropuerto Silvio Pettirossi en un vuelo comercial y no realizó personalmente las gestiones de entrada al país en Migraciones, sino que fue recibido en una de las oficinas de reuniones, mientras otra persona realizó los trámites migratorios, utilizando los documentos paraguayos con contenido falso. Esto se pudo comprobar por las cámaras de circuito cerrado.

Los mismos estaban en un bolso de mano donde también estaban los documentos brasileños de la ex estrella del fútbol y su hermano. Sobre el punto, resaltó que ambos no estaban al tanto de que el gestor había usado los documentos paraguayos con contenido falso para dar entrada al país y no así los documentos brasileños. El abogado detalló que tanto las cédulas como los pasaportes no cuentan con las firmas de Ronaldinho, ni de su hermano, así como tampoco sus huellas dactilares.

DOCUMENTOS

Respecto a los documentos paraguayos con contenido falso, Marín explicó que el empresario Sousa Lira fue el que llevó al Brasil hace 15 días las cédulas de identidad y los pasaportes, y los entregó a los hermanos Assis de Moreira, quienes tomaron como un “obsequio”.

Asimismo, mencionó que Ronaldinho y su hermano no tenían intenciones de usar los documentos que fueron obsequiados por el empresario. También remarcó que no tienen problemas legales para salir y entrar en su país, descartando la versión de que habrían adquirido dichos documentos por ciertos problemas con la Justicia brasileña.

“Él refirió que recibió esos documentos, no le iba dar ningún uso en particular, porque no los necesita. Tanto Ronaldinho como su hermano tienen sus documentos vigentes y sin ningún tipo de restricción”, expresó.

En la causa hay tres detenidos. Uno de ellos es el empresario Sousa Lira, quien ayer fue imputado por asociación criminal, uso de documentos de contenido falso, producción mediata de documento público de contenido falso. También fueron imputadas María Isabel Gayoso (38) y Esperanza Apolonia Caballero, quienes serían las titulares de los pasaportes incautados de Ronaldinho y su hermano Roberto.

Delfino adelantó que más personas, tanto funcionarios publicos como del ámbito privado, están siendo investigados y ya hay orden de captura contra un funcionario de Migraciones.