Romerito: “Yo le di el pase para su último gol”

En conversación con la digital Radio Rolanga, Romerito confesó sentidamente su enorme pesar por la partida del astro brasileño.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Es uno de los días más fuertes. Es la muerte de un gran amigo, de una persona sensacional, el mejor jugador de todos los tiempos. Nunca va a existir otro más. Se fue y duele”, comenzó diciendo Romerito.

“Duele porque cuando nació mi hijo, él le llevó en el hospital a mi ex señora un ramo de flores. Yo estaba en Argelia jugando fútbol, un amistoso con el Fluminense. Le dijo: ‘Yo sé que tu marido está lejos’. Yo no sabía. Luego él me comentó eso. Le dijo a mi señora que yo era uno de los jugadores más completos que conoció el mundo” confesó el ex jugador de Sportivo Luqueño, Fluminense y Olimpia.

Luego reveló: “Y bueno, el último gol que hizo Pelé fue con un pase mío en la despedida de Beckenbauer. Está en YouTube”. Esto sucedió en 1980, el mismo año en que Romero llegó al Cosmos.