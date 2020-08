Rojas: “El VAR no está colaborando”

La crítica sigue fuerte en cuanto a los cobros arbitrales y la utilización del VAR en el fútbol paraguayo.

Rodrigo Rojas, una de las voces fuertes del plantel de Olimpia, disparó contra la forma en que los árbitros están utilizando una herramienta que había llegado al país a finales del 2019 para ser útil. “No está colaborando con el juego, con el espectáculo, se corta a cada rato; debería de darle más fluidez al juego, y hasta el momento los errores siguen existiendo y el juego pierde en dinámica”, destacó Rojas hablando con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Luego apuntó: “Muchas de las revisiones del VAR terminan en amarilla y no hay una explicación coherente. Eso hace que a los protagonistas (los jugadores) nos esten generando dudas de cómo están utilizando este sistema, que obviamente la explicación es el problema porque la ayuda la tienen y sería una cuestión de pulir esos detalles”. Frágiles. El VAR en vez de ser una herramienta de ayuda, se transformó en algo fundamental para el arbitraje, según Rojas, que debilita la imagen de los colegiados. “Se ve la vulnerabilidad de los árbitros, en cuanto se apoyan mucho en el VAR, hoy en día con las repeticiones, se busca una imagen puntual que en la realidad misma no sucede tal gravedad”; a esto le agregó la disparidad de criterios: “No hay unidad de criterio en cuanto a las jugadas similares en diferentes equipos y situaciones. Es lo que te descoloca con el tema del VAR, terminan siendo los mismos errores del año pasado, pero te corta más el juego”. Por último, Rojas destacó que no se sienten favorecidos por los cobros arbitrales, sino que perjudicados ya que Olimpia sufrió muchas expulsiones en este torneo.







39 tarjetas recibió Olimpia en el Apertura, el más sancionado. Con 33 amarillas y 6 rojas (más expulsiones).





Sigue el enojo

Marco Trovato, presidente de Olimpia, continuó su descargo por los cobros arbitrales en su cuenta de Twitter.

“O cobramos todas o no cobramos ninguna. Igualdad de criterios es lo importante. Porque pareciera que siempre es contra Olimpia esto. Gracias”, expresó, poniendo jugadas similares que le costaron expulsiones a jugadores de su club, pero a otros no.

Además criticó directamente a Elizondo por la cantidad de minutos extras que se disputaron entre Guaireña vs. Olimpia, cuando se adicionaron 7 y se jugaron 12.



