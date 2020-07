Rojas destaca la labor de la dirigencia

“Antes de volver ya me sorprendía la manera en que volvió a posicionar al club, no solamente en lo deportivo, que lo deportivo digamos que es consecuencia de todo lo que hay detrás y que muchas veces no se valora y no se ve, pero nosotros como futbolistas que vivimos esto, sabemos y rescatamos muchísimo el manejo que tiene. La diferencia que está marcando esta dirigencia encabezada por Marco es la credibilidad que tiene, él siempre quiso que yo vuelva. Todo eso es destacable, hizo que Olimpia tenga el equipo que tiene, las instalaciones que tiene, todas las mejoras que uno ve”, comentó Rojas en charla con medios radiales.

El plantel sigue intensificando los trabajos en Villa Olimpia y tiene pautado un amistoso el miércoles a las 08:00 ante San Lorenzo en Para Uno.