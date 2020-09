Robert Piris Da Motta recala en Turquía

En conversación con FALG, por Monumental 1080, el volante, que no venía teniendo minutos en Flamengo, se mostró feliz por este paso europeo. “Hay un brasileño en el plantel y el técnico es brasileño, me habló mucho y me insistió que venga”, refirió.

El nuevo destino del jugador paraguayo es, entonces, Ankara. El Genclerbirligi fue fundado en 1923 por estudiantes de secundaria. Esta es su temporada 44 en Primera División, a la que regresó el año pasado.