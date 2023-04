Roa dice a Bachi que podría ser acusado como sus hermanos

“Habla la estafadora, que se cree adalid de la transparencia; en su momento huyó de la ley, además de ser selectiva con sus denuncias, tenemos pruebas cuando vino por Villa Hayes. Japoína, a mí no me corrés ni un centímetro, corrupta, selectiva y promocionada”, expresó el legislador.

La abogada, quien es candidata a la Cámara de Diputados, le alertó sobre la posibilidad de sentarlo “en el banquillo de los acusados”.

Le recordó también que su hermano Óscar Ñoño Núñez, quien fue gobernador de Presidente Hayes (2008-2012), afronta un juicio oral por un supuesto perjuicio al Estado de G. 51.000 millones. El político también fue diputado en el periodo 2013-2018.

“Mientras discutimos, soporta un juicio oral por robar 51 mil millones de guaraníes de los hayenses, de las personas más vulnerables, de los sectores más pobres, tu hermano se fue y le robó. Encima, en una carrera de caballos, se fue y pagó 80 millones de guaraníes con fondos del Fonacide; tu hermano Ricardo también está procesado, está siendo investigado en la Fiscalía de Villa Hayes y vos pensás que a mí, Esther Roa, que estoy controlando más de 70 expedientes de corrupción para llevarlos a todos a la cárcel y para que termine la regla de la impunidad en Paraguay me va a preocupar lo que vos digas”, sentenció la abogada.

Óscar Venancio Núñez afronta un juicio oral desde febrero pasado, luego de 8 años de un proceso dilatado con chicanas. Logró 33 suspensiones de audiencias preliminares desde el 2015, pero sin sanciones por los excesos de la defensa.

En el 2015, el Ministerio Público acusó a Óscar Núñez por un daño patrimonial de más de G. 40.000 a la gobernación de Villa Hayes. A esta causa se le acumuló otra por G. 11.058.127.624 millones, sumando más de 51.000 millones.

Aparte del ex gobernador, también están procesados Emigdio Benítez (otro ex gobernador), Nancy Núñez (ex directora del Área Financiera y esposa del actual gobernador), Endulfo Verón (ex director administrativo), Marlene Altemburger y Raúl Delgado, supuestos cómplices.

En la causa ya están sentenciadas 4 personas y finalmente los autores del presunto desfalco serán juzgados.

En este caso, se acumularon causas que datan del 2014 y 2015.



Tu hermano les robó a los pobres y, encima, en una carrera de caballos pagó G. 80 millones con fondo de Fonacide.

Esther Roa,

abogada.