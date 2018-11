Río sube a 5,85 metros y obliga a evacuación de 4.000 familias

El agua no da respiro. Tras las intensas lluvias y en tan solo 24 horas el río Paraguay subió 11 centímetros y el nivel asciende a 5,85 metros, que lo sitúa en situación crítica, según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología. El incremento arrojó ayer 3.939 familias damnificadas, casi 4.000.

Los afectados ya fueron trasladados hasta los 84 refugios instalados en Asunción, explicó Víctor Hugo Julio Peralta, director del Consejo Municipal de Emergencias y Desastres de Asunción (Comueda). La cifra se eleva diariamente.

“Cada centímetro que sube afecta a las familias. Las tendencias no son alentadoras porque se vienen más lluvias y harán que el río aumente su nivel”. Las estimaciones con relación a la crecida arrojan que en diciembre el río podría llegar a más de 7 m y que afectará a más de 6.000 familias, dijo Víctor Hugo. El sur es la zona más golpeada por la crecida.

crítica. La ocupación de la zona del cauce, es decir, los bañados, es criticada con frecuencia en las redes sociales alegando que existe una cota máxima a la que llega el nivel del río, que es de 9 metros (cota 63) y que no existe inundación, sino invasión del cauce. Un censo reciente arrojó que hay 9.100 familias que viven en el Bañado Sur.

La ocupación de los bañados es una situación que se arrastra desde hace años y es a causa de factores sociales, la expulsión del campo a la ciudad y otros. El nivel de la cota es de 9 metros, pero “no nos dice nada con relación a todo lo que hay que hacer allí para tener una solución estructural”, señaló el arquitecto José Ávalos, director del Proyecto Franja Costera de Asunción.

“Es una ocupación histórica. Hay zonas en la Chacarita que tienen más de 100 años de ocupación. La población creció bastante en los últimos 30 años”, indicó.

La solución para la población ribereña es el proyecto de Franja Costera, dijo. “Es un proyecto de solución estructural, no solamente soluciona el tema de la vivienda, sino también el tema de la infraestructura, accesibilidad, de los espacios públicos. Al borde del río no vamos a tener una solución definitiva si no llegamos a aplicar el proyecto tal como está concebido”, manifestó.