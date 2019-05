Río está al filo de los 8 metros y estiman aumento de damnificados

Las proyecciones oficiales indican que hasta los primeros días de junio el río Paraguay no llegaría a los 8 metros –en el puerto de Asunción– considerado como desastre. No obstante, desde la Comuna capitalina no descartan que la cantidad de familias desplazadas siga en aumento. Hasta ayer el cauce llegó a los 7,30 m con un ascenso de 5 centímetros. Por el momento son 12.808 hogares afectados.