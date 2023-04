Richer sostiene que conteos paralelos son una garantía

“Aunque no haya desconfianza, los conteos paralelos tienen que existir siempre. Es una garantía”, remarcó.

“Dos de los tres son nuevos”, refirió en alusión a los ministros del TSJE, Jorge Bogarín González y César Rossell. “Si hay que desconfiar en todo caso, alguna mano negra que puede existir, pero no veo”, manifestó.

Por otra parte, mencionó su disconformidad sobre el posible cambio del feriado del próximo 1 de mayo como se está planteando desde la Cámara de Diputados.

“Defiendo los intereses de la clase trabajadora. El 1 de mayo a nivel mundial es una fecha emblemática innegociable. Ese tipo de cosas no votaría”, aseguró.

“Hay una lucha de décadas de la clase obrera. Yo no me prestaría. Lo que se quiere decir es que al día siguiente la gente tiene que seguir trabajando”, objetó.

“Además, no usemos justificativos. Hay desconfianza de la gente en la política, también de las elecciones. No usemos para decir que la gente no va a ir a votar”, sugirió.

IMPUTACIÓN Y DENUNCIAS Para Richer “es un signo de esperanza” la imputación al ex ministro de Obras, de la era de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona. “No digo que sea culpable, pero hace mucho tiempo hubiera sido investigado”, consideró.

Respecto a la denuncia contra Efraín Alegre remarcó que todos tienen que ser investigados “sea Efraín Alegre o sea Hugo Richer”.