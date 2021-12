RGD: Víctima dijo que denuncia le dificultó tratar su enfermedad

Zubizarreta había sido denunciado por el prestamista luqueño por no pagarle supuestamente la deuda, siendo que él, RGD, era quien no respondía las llamadas y los mensajes del escribano, que quería saldar su cuenta.

Después de un tiempo de haber pedido un crédito a Daher, se le diagnosticó cáncer –según la denuncia– y requería de inmediato tratamiento en Paraguay y en el exterior. Pese a intentar pagar su deuda, él fue denunciado por estafa y se le prohibió salir del país, sin haberle supuestamente notificado.

“Me presento ante la jueza Yenifer Insfrán y le dije que no recibí ningún tipo de notificación. No existía ningún pretexto de la Justicia para hacerme llegar. Yo estaba buscando acercarme al señor Ramón y no podía, le hice saber también que podíamos hacer un arreglo”, digo el hombre.

Comentó que después pidió a la jueza ir a San Pablo, Brasil, para el tratamiento, teniendo que detallar todos sus estudios. El permiso fue otorgado por la jueza.

“Me daba permiso solo para ese día y tenía que volver en la noche. En la última consulta me dicen: ‘Mañana te vamos a hacer un estudio más’, y me quedo. Ahí ya me da una infracción (la jueza), me convierto en infractor, porque la jueza al tomarse esas atribuciones escandalosas para darme un permiso, me da al límite. Yo tengo que estar ese día de vuelta en Paraguay, eso es lo más triste, lo más peligroso, lo más aberrante, en donde se siente una impotencia absoluta”, lamentó.

ESQUEMA. Durante más de dos años, dijo Zubizarreta que ya no tuvo contavto con Ramón, porque ya no se hacía encontrar. “No tenía ni posibilidad de hacer un arreglo”, explicó.

Dijo que el modus operandi que utilizó con él es el mismo que con otras víctimas, según salió a luz. “Trabajaba con interés sobre interés sobre interés”, detalló, explicando que por tal motivo nunca terminaba la deuda, que estuvo pagando por 15 años.

También él lo denunció a González Daher en febrero del 2020 y que esa denuncia “sigue navegando entre Luque y San Lorenzo”. Por otra parte, si bien en la causa que es en su contra ya se levantó la medida de prohibición de salir del país, eso le costó daños económicos y morales.

CONTINÚA. El juicio oral y público contra el conocido prestamista y su hijo, Fernando González Karjallo, continúa mañana lunes, a las 8:30, donde iniciarán los alegatos finales.



Fue denunciado por el potentado luego de intentar por todas formas pagar sus deudas y que González Daher no se haga encontrar, relató en juicio. Dijo que utilizó con él el mismo modus que con otros.