Revocan resolución y conceden permiso para trabajar a OGD

La resolución es en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde también están procesados el ex secretario Raúl Fernández Lippmann; el ex senador Jorge Oviedo Matto, el ex ministro Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva.

La apelación fue planteada por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, contra el fallo de la jueza, que negó el permiso para trabajar. En la causa del enriquecimiento ilícito, el juez Humberto Otazú ya le había concedido el permiso.

La jueza había rechazado el pedido, según argumentó, porque no se demostró el arraigo, ni la propuesta de trabajo, o que no tenía hijos menores para mantener, en el caso de González Daher.

La defensa sostuvo que eran falsos argumentos y que ya se probó que iba a trabajar en su inmobiliaria. El fiscal se allanó al pedido de la defensa.

Los camaristas Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Carlos Escobar entendieron que la resolución de la jueza no estaba bien fundada, que eran “palabras rutinarias y afirmaciones dogmáticas”. Además, que con la anuencia del fiscal, no había problema para conceder el permiso que solicitó el encausado.