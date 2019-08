Revista internacional publica investigación sobre dengue

La investigación denominada Predictive Models for the Medical Diagnosis of Dengue: A Case Study in Paraguay (Modelos predictivos para el diagnóstico médico del dengue: un estudio de caso en Paraguay) salió el lunes 29 de julio, en la revista científica Computational and Mathematical Methods in Medicine (Métodos computacionales y matemáticos en medicina).

La publicación se refiere a casos de pacientes ingresados por fiebre en varios centros de salud del Departamento de Concepción en el periodo 2012-2016, inicialmente diagnosticados con dengue y posteriormente confirmados o descartados. En la investigación se entrenaron modelos matemáticos-computacionales que predijeron con alta precisión la presencia de la enfermedad, ingresando datos estacionales, geográficos, síntomas de pacientes y otros.

El trabajo contó con la colaboración de otros investigadores nacionales Mgtr. Julio Mello Román, Mgtr. Santiago Gómez y el investigador español Dr. Miguel García Torres. JR