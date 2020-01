Retornan refuerzos médicos para enfrentar epidemia que cobra vidas

Una buena parte de los trabajadores de la salud que están de vacaciones, volverán a partir del próximo lunes, comentó el doctor Juan Carlos Portillo, director general de Desarrollo y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública. El grupo corresponde a funcionarios que tomaron el descanso permitido por ley en el periodo de 15 días y se suman para el refuerzo de la época más dura que se viene.

“Lo que estamos analizando y hablaré con el ministro, es la posibilidad de posponer las vacaciones de la gente que tiene previsto salir en febrero. No hay una decisión tomada al respecto. En todo caso se haría vía resolución ministerial”, adelantó Portillo. La decisión afectará a todo el personal de salud. Sin embargo, el referente del MSP especificó que la decisión se centrará en el personal que realiza la atención médica para los casos de dengue.

En este punto en particular, mencionó que para dicho servicio necesitan contar con más personal. “Nosotros necesitamos y necesitaríamos contar con más personal”. Los contratados deben realizar un servicio específico para la cobertura de la enfermedad. De nada servirá que un traumatólogo o neurocirujano tenga que volver de sus vacaciones, aclaró Portillo.

“Para nosotros es importante la contratación de recursos humanos que la convocatoria del personal que está de vacaciones. Necesitaríamos contar con médicos pediatras, clínicos, médicos especialistas en medicina familiar”.

Expansión

Con relación al incremento de casos de la enfermedad, además de Asunción y Central, los departamentos de San Pedro y Concepción vienen experimentando un aumento importante, comentó el responsable de Desarrollo y Servicios del Ministerio de Salud.

En el Hospital Regional de Guairá se registra un incremento de pacientes y consultas febriles. Según comentó Portillo, el director de dicho centro asistencial le informó sobre 100 pacientes, que siguen un tratamiento ambulatorio. En la localidad de Iturbe, ubicada en el departamento de Guairá, solo se ha reportado un caso.

“En el interior, salvo San Pedro y Concepción, estamos muy lejos de los números que se manejan en Asunción y Central. En ambas regiones del norte, estamos haciendo el monitoreo permanente. Es de esperar que el brote vaya moviéndose geográficamente. Hay muchos factores que determinan eso”.

Mortandad

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud Pública reportaba 10 muertes asociadas al dengue; una de ellas fue confirmada, mientras que otra casi fue descartada. En las siguientes horas o días podrían confirmarse o no los demás casos, adelantó el Doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

El primer caso confirmado en lo que va del año tiene como víctima a Elba Leiva, de 61 años de edad. La fallecida es oriunda de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Su deceso se confirmó el miércoles en el Hospital Distrital.

Sequera explicó que en caso de que salgan negativos los resultados de los análisis, los mismos proceden a realizar un cultivo para poder descartar totalmente si el deceso se produjo a causa del virus. “Tenemos un caso confirmado, ocho bajo sospecha y uno casi descartado, pero seguimos aguardando los resultados laboratoriales", indicó el galeno. En lo que va del 2020 suman 11.392 casos de dengue, 992 casos de la enfermedad se confirmaron por Laboratorio Central del MSP.







El ministro de Salud se tenía que reunir hace meses con los intendentes... Esto ocurre porque no se prioriza la salud, no se aumenta un presupuesto a la salud, no se reajusta el sueldo de los médicos y no se planifica la situación de epidemia. Dra. Rossana Rolón, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).