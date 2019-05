Retirar basura antes de lluvias para que la red no se tranque

Aseveró que el 22% de la cobertura pluvial que se tiene en la ciudad funcionaría si es que se mantiene descolmatado de desperdicios en forma diaria y no después de que la basura giró por toda la ciudad flotando por las avenidas y calles para finalmente ir a taponar todo el sistema.

“No es solamente culpable el que arroja, porque no hay tantos que lo hacen. Tal vez 30 o 100 lo estén haciendo, pero lo cierto es que la basura viene de todos lados de la ciudad porque se encuentra suelta, porque no se recogió. Falta sin duda una mayor limpieza en la ciudad”, sostuvo.

La ex jefa comunal expresó que si se daba seguimiento en forma permanente a la limpieza de estos canales, porque la educación del pueblo no funciona o porque no hay suficiente modo de poder recolectar toda la basura, no se produciría el atascamiento de la red de desagües. “El agua vendría, pero correría normalmente porque todo está bien hecho”, puntualizó.

RESPUESTA. El director de Aseo Urbano de la Comuna asuncena, Rodrigo Velázquez, dijo que la ex intendenta sabe muy bien de la deficiencia histórica que tiene el servicio de recolección, que se agudiza con la actual crecida, que genera mayor volumen de basura en las calles. “Esto se da en el microcentro y en gran parte de la ciudad, con gran cantidad de desechos que generan los refugios. Además están los comercios y grandes generadores que sacan su basura a malas horas. Hay una serie de factores con los que tenemos que lidiar”, lamentó.

Informó que entre fines de este mes y de junio se estarán proveyendo camiones y otras maquinarias, con lo que se retirarán 500.000 kilos más de desperdicios en forma diaria, pasando de 900 a 1.400 toneladas. “Habrá más regularidad en el servicio”, expresó finalmente.