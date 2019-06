Retención de licencias ambientales a causa de burocracia atrasa obras

“Mientras las licencias ambientales no estén expedidas, las entidades financieras no otorgan créditos. Los productores no pueden retirar sus productos o insumos de la aduana y los proyectos de inversión no pueden ejecutarse. Con ello hay una desaceleración económica”, señala la ingeniera forestal Raquel Villalba, en representación de un grupo de consultores catastrados ante Mades.

Con respecto a la nueva plataforma digital, Sistema de Información Ambiental (Siam), afirmó que no tiene un método lineal de producción. “Tiene una entrada, un proceso bastante burocrático, se pasean por toda la institución los proyectos y eso hace que demore la salida de la licencia”, manifestó.

A su turno, el ingeniero forestal y consultor Elvio Cáceres indicó que la demora es exagerada. “Hay proyectos que ingresaron en enero, pero siguen sin licencia cuando lo regular es en un plazo de 90 días”, expresó.

Cuestionó que el titular del Mades, Ariel Oviedo, ocupe el cargo sin tener el perfil indicado ni experiencia en el área. “En la desesperación del ministro, por la presión ejercida por los proponentes y consultores de los proyectos, a fin de dar una salida a los problemas de gestión, improvisa evaluadores de proyectos ambientales que no cuentan con formación técnica, ni experiencia en el área”, agregó.

GESTIONES. “Así como se cuestiona al Mades también se debe cuestionar la calidad de información que presentan los consultores. Tenemos ingenieros agrónomos que presentan construcciones de edificios o estaciones de servicios. También es difícil que un abogado o un licenciado en relaciones públicas –como hay consultores catastrados– puedan presentar los mapas de un proyecto agropecuario. Hay muchos problemas en el análisis cartográfico porque no es información de base”, justificó la directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Mades, Carolina Pedrozo.

Agregó que desde la próxima semana completarán un total de 22 funcionarios.

“Estamos duplicando la cantidad de técnicos evaluadores para evacuar todos los requerimientos que tenemos pendientes de administraciones anteriores. Esto será para reforzar los análisis de carpetas para cerrar el formato papel y enfocándonos a la plataforma digital”, desglosó.