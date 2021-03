Resultados de la 26ª edición de los Critics Choice Awards

Nomadland se alzó con el premio de Mejor Película y su director Chloé Zhao fue nombrado como Mejor Director. La misma también ganó el premio a Mejor Guion Adaptado. Chadwick Boseman del filme Ma Rainey’s Black Bottom ganó el premio como Mejor Actor y Carey Mulligan de Promising Young Woman como Mejor Actriz.

En la noche también se eligió a Daniel Kaluuya de Judas and the Black Messiah como Mejor Actor de Reparto, y a Maria Bakalova de Borat Subsequent Moviefilm como Mejor Actriz de Reparto.

En cuanto a Mejor Música Original, ganó Soul y como Mejor Canción One Night in Miami. El filme Minari se alzó con el premio de Mejor Película en Idioma Extranjero. La propuesta trata sobre una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano.

La ceremonia de este año fue un espectáculo híbrido, con Taye Diggs como presentador junto a otros que fueron filmados desde un escenario en Los Ángeles, mientras que los nominados aparecieron de forma remota desde varios lugares del mundo, como sucedió con los Emmy y los Globos de Oro.

MÁS GANADORES. El Mejor Reparto fue para The Trial of the Chicago 7 y el Mejor Guion Original para Promising Young Woman. La Mejor Edición fue de Sound of Metal ylos Mejores Efectos Visuales para Tenet.

Mank lideró el campo con 12 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Director, Actor para Gary Oldman y Actriz de Reparto para Amanda Seyfried. The Crown y Ozark lideraron el campo de la televisión.

Plataformas. Netflix recibió 46 nominaciones a películas y, combinado con los 26 reconocimientos televisivos anunciados el mes pasado, el total de transmisores llega a 72, la mayor cantidad para cualquier estudio o cadena. A24 fue el segundo estudio cinematográfico más nominado con 14, y Amazon Studios le siguió de cerca con 13. En cine y televisión, HBO fue el segundo más nominado con 24, y Amazon Studios obtuvo 18 en total.

Los Critics Choice Awards entregan anualmente sus premios a las mejores producciones del año. Además de premiar las mejores películas dividen sus premios entre mejor film de acción, comedia o de género. Los votantes son los miembros del Broadcast Film Critics Association, quienes iniciaron sus premios en 1995. Premian a filmes en inglés y otros idiomas, además del cine de animación.